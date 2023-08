Dienstagnachmittag Über­schwemmungen nach Stark­regen: Einsatz­kräfte vor Ort Hart bei Graz - Eine Gewitterfront, welche am heutigen Dienstag, dem 23. Mai 2023, über die Gemeinde Hart bei Graz zog, verursachte gleich mehrere Überschwemmungen. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) © Larissa Dobnig

Plötzlicher Starkregen und Hagel verursachten am Dienstagnachmittag an mehreren Stellen Überschwemmungen in der Gemeinde Hart bei Graz. Die Einsatzkräfte arbeiten bereits auf Hochtouren an der Behebung. “Es ist unerträglich, wenn man mitansehen muss, wie Menschen unter den immer stärkeren und immer öfteren Starkwettereignissen leiden müssen und man kann nicht annähernd ausreichend helfen kann. Danke allen Einsatzkräften, allen voran der Feuerwehr Hart bei Graz”, meldete sich auch Bürgermeister Jakob Frey zu Wort.