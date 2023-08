Am Montag, 7. Februar 2022, fand man eine damals 41-Jährige nach einem Brand tot in ihrer Wohnung vor. Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen Mord handelte. Ein Rumäne soll knapp 140 Mal auf sein Opfer eingestochen haben. – wir haben berichtet. Die Verhandlungen starteten heute, Dienstag, 23. Mai 2023, am Landesgericht in Graz. Am frühen Nachmittag wurde das urteil bekanntgegeben.

Urteil gefallen

Aufgrund des vorliegenden Ermittlungsergebnisses ordnete die Staatsanwaltschaft Graz zum damaligen Zeitpunkt die Festnahme des Verdächtigen an. Auch in der Schweiz soll er bereits eine Frau ermordet haben. Am heutigen Tag wurde allerding “nur” die Grazer Bluttat verhandelt. Nach dem Mord in der Grazer Wohnung soll er einen Brand gelegt haben, um seine Spuren zu verwischen. Nur wenige Minuten später fiel der der Polizei ins Radar, da er sturzbetrunken am Bahnhof randalierte. Eine strafrechtliche Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft gefordert. Ein Geschworenengericht kam nun zu einem Urteil.

Ein langer Weg

Noch immer sei unerklärlich, was in dem Mann vorsich ging. Als Motiv gab der Angeklagte “Hass auf Frauen” an. Laut Medienberichten beschreibt eine Psychiaterin den 24-Jährigen als “Dampfkochkopf, der irgendwann explodieren muss”. Grund dafür könnten seine familiären Hintergründe sein, heißt es von der Psychiaterin. Bereits am frühen Nachmittag kam das Urteil. Der Angeklagte muss lebenslänglich hinter Gitter. Zusätzlich wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.