Von 2 Päckchen am Tag zu 1 Jahr rauchfrei: Jetzt Hypnose gewinnen und rauchfrei werden: "Bei mir hat es geklappt!" Klagenfurt - Hast du auch schon oft versucht, mit dem Rauchen aufzuhören? Du hast es immer wieder probiert, und bist dann doch wieder rückfällig geworden. Am 31. Mai ist der Weltnichtrauchertag - zu diesem Anlass verlosen wir eine Raucherentwöhnung für drei Personen im Hypnosestudio Markus Engl. Wie genau Hypnose funktioniert und ob sie tatsächlich hilft, erzählt der Gewinner von letztes Jahr! von Carolina Kucher 7 Minuten Lesezeit (853 Wörter) Werbung Roland Anton Ferlic, der Gewinner vom Vorjahr, hat es geschafft - erst ist bald ein Jahr rauchfrei! © KK/Privat

Was hast du nicht schon alles versucht, um mit dem Rauchen aufzuhören? Viele Raucher haben schon sämtliche Methoden durchprobiert: vom radikalen Entzug, reduzieren der täglichen Zigaretten-Rationen, Nikotinpflaster, E-Zigaretten, Buchratgeber bis hin zu Coaching. Leider sind manchmal all diese Versuche erfolglos, und man greift doch wieder zur Zigarette. Hast du es schon mal mit Hypnose versucht? Nein? Dann wird es höchste Zeit. Nach dem Motto: Gemeinsam mit dem Rauchen aufhören – verlosen wir eine Hypnosesitzung für drei Personen bei Markus Engl.

“Es hat mein Leben verändert”

Bereits letztes Jahr gewann ein Pärchen eine Hypnosesitzung: Und siehe da, bei Roland Anton Ferlic, dem Gewinner vom Vorjahr und seiner Frau hat es geklappt! “Ich bin damals hin und wir hatten ein sympathisches Gespräch – und dann war ich ja schon in Hypnose!”, erzählt Ferlic im Gespräch mit 5 Minuten. Das Nächste, woran er sich erinnern kann: Er ist aus der Tür raus und hat nie mehr eine Zigarette angefasst. “Ich habe davor 10 bis 15 Jahre geraucht und am Ende sogar zwei Schachteln am Tag. Am 5. Juni 2023 bin ich auf den Tag genau ein Jahr rauchfrei und es stört mich auch nicht, wenn zum Beispiel andere neben mir rauchen. Das alles verdanke ich Markus Engl – er hat wirklich mein Leben verändert”.

Wie wirkt Hypnose?

Hypnose ist die Technik, jemanden mithilfe der Vorstellungskraft vom Wach- in einen Trance-Zustand zu führen. Ziel ist es, in diesem Zustand Erfahrungen machen zu lassen, die zur Lösung von aktuellen Problemen oder Symptomen hilfreich sind. “Das gelingt durch Verminderung der Tätigkeit der für das rationale Denken zuständigen Gehirnareale, wodurch die emotional arbeitenden Areale besser erreicht werden können”, sagt Engl. Die moderne Hypnose ist ein wissenschaftlich anerkanntes und wirksames Verfahren zur Verbesserung der Lebensqualität. “Hypnose hilft bei Stress, Blockaden, Ängsten, Suchtverhalten wie eben dem Rauchen und vielem anderem mehr”, so Engl.

Markus Engl hilft Ihnen, die Kraft Ihres Unterbewusstseins zu nutzen und problematische Aspekte zum positiven zu verändern. © Markus Engl Entspannt zum Nichtraucher dank Hypnose. © Markus Engl In der Wohlfühl-Atmosphäre des Hypnosestudios fällt das Loslassen kinderleicht. © Markus Engl

Vor Hypnose braucht man sich nicht fürchten!

Die Angst vor einem Kontrollverlust während der Hypnose ist wohl so alt, wie die Hypnose selbst. “Dazu ist zu sagen, dass der Hypnotisand handlungsfähig bleibt. Er bekommt alles mit, ist ansprechbar, kann selbst sprechen und die Hypnose bei Bedarf jederzeit beenden, einfach, indem er die Augen öffnet”. Auch die Angst, im Hypnosezustand gefangen zu bleiben, ist völlig unbegründet. “Die Selbstschutzmechanismen, die jeder hat, bleiben aktiv, egal wie tief die Trance auch sein mag. Alles, was einen Menschen aus dem Schlaf weckt, weckt ihn auch aus einer Trance”, erklärt der Profi.

Es kann so einfach sein …

Der Weg zum Nichtraucher ist also kein steiniger, voller unüberwindbarer Hürden, sondern vielmehr ein entspannter Spaziergang. Eine Hypnosesitzung bei Markus Engl öffnet die Tür zu einem neuen, gesunden Leben ganz ohne Glimmstängel. „Die Hypnose arbeitet mit der Kraft des Unterbewusstseins und ermöglicht es auf diese Weise, problematische Aspekte zum Positiven zu verändern. Das funktioniert natürlich auch beim Wunsch, endlich Nichtraucher zu werden, ganz wunderbar“, so Engl. Wenn auch Sie endlich ganz stressfrei mit dem Rauchen aufhören wollen, ist unser Gewinnspiel genau das richtige. Alle näheren Infos zur Hypnose und dem Ablauf einer Sitzung findet man hier.

