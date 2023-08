Tolle Neuigkeiten! Stürmer Manuel Ganahl wird weiter für Klagenfurt auf­laufen Klagenfurt - Manuel Ganahl wird auch in der kommenden Spielzeit im Kader der Rotjacken stehen. Sowohl der Klub als auch der Spieler ließen im gemeinsamen Vertrag festgeschriebene Ausstiegsoptionen ungenutzt verstreichen, sodass sich die Zusammenarbeit bis zum Ende der Saison 2023/24 verlängert. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (286 Wörter) #GOODNews KAC-Stürmer Manuel Ganahl in Aktion. © EC-KAC/Kuess

Manuel Ganahl kann bereits auf 14 Saisonen als Profi zurückblicken, in der Hälfte davon stand er beim EC-KAC unter Vertrag: Von 2015 bis 2018 und seit 2019 lief der Vorarlberger bisher in 437 Bewerbsspielen für die Rotjacken auf, aus denen für ihn 311 Scorerpunkte (109 Tore, 202 Assists) sowie ein gutes +80-Rating zu Buche stehen.

Auch im Nationalteam eine etablierte Größe

Der heute 32-Jährige avancierte beim österreichischen Rekordmeister zum sprichwörtlichen Marathonmann, verpasste er in seinen sieben Jahren beim Klub doch bislang insgesamt nur sechs Begegnungen. Basierend auf seiner Zuverlässigkeit und Leistungskonstanz erarbeitete sich Ganahl auch stets entsprechende Spielanteile, in jeder der jüngsten drei Saisonen kam er auf die höchste absolute Time-on-Ice aller KAC-Angreifer. Seit seinem erstmaligen Wechsel nach Klagenfurt im Sommer 2015 sammelten ligaweit nur drei in Österreich geborene Spieler mehr Scorerpunkte als der Flügelstürmer. Auch im rot-weiß-roten Nationalteam ist Manuel Ganahl eine etablierte Größe: Die für das Team Austria gestern Montag zu Ende gegangene Weltmeisterschaft war die bereits siebte für den Linksschützen, seinen sportlichen Lebenslauf zieren nun insgesamt 135 Länderspieleinsätze.

Freude bei KAC-Manager Pilloni ist groß

General Manager Oliver Pilloni: „Manuel Ganahl ist seit Jahren ein konstanter und wichtiger Faktor in unserer Mannschaft, sowohl am Eis als auch in der Kabine. Gerade in unserem Kader, der im Verlauf der letzten zwölf Monate durch die Karriereenden bzw. Abgänge von Manuel und Stefan Geier, Martin Schumnig sowie Thomas Koch der Erfahrungen aus über 3.500 Ligaspielen verlustig ging, ist es wichtig, auch weiterhin auf einen Kern an stabilen, etablierten Kräften bauen zu können. Manuel Ganahl ist genau das, dementsprechend ist es absolut positiv, dass wir ihn auch in der kommenden Saison in unseren Reihen haben werden.“