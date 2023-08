Gewittermeldung 14.000 Blitze: Hagel und Überflutungen sorgen für Chaos Steiermark - Gewaltige Regenmassen fließen aktuell durch die Steirer Straßen. Auch vom Hagel bleiben manche Gemeinden nicht verschohnt. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) SYMBOLFOTO © Fotolia 144421298

Der Regen hat vor allem Graz fest im Griff. Überschwemmungen und Hagelkörner machen sich breit und sorgen für Chaos, Sperren und Verzögerungen in einigen Teilen des Landes.

Heftige Gewitter

Auch im Bahnverkehr kam es zu Verzögerungen. Eine Weichenstellung im Bereich Autal wurde überflutet. Der Verkehr war kurzzeitig unterbrochen. Mittlerweile ist die Strecke aber wieder befahrbar. Wie bereits angekündigt, kann es vereinzelt auch zu Hagelschauern kommen, berichtet ein Meteorologe heute Vormittag gegenüber 5 Minuten. Zentimeter große Hagelkörner fand man vor allem in Stubenberg vor. Wie hoch die Schäden seien, kann man zurzeit nur erahnen. Auffallend ist auch: In ganz Österreich gehen nirgendwo so viele Blitze nieder, wie in der Steiermark. Laut österreichischer Umwetterzentrale seien es rund 14.000 Stück.