Von Steinbrocken getroffen: Kärntner (40) schwer verletzt aus Garnitzen­klamm geborgen Gailtal - Bei Felsräumarbeiten in der Garnitzenklamm im Gailtal wurde ein 40-jähriger Kärntner schwer verletzt. Ein gelöster, großer Steinbrocken hat sein linkes Bein getroffen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) SYMBOLFOTO © KK

Ein 40-jähriger Unternehmer aus dem Bezirk Spittal an der Drau führte am Dienstag, dem 23. Mai 2023, gemeinsam mit der Bergrettung Hermagor Felsräumarbeiten in der Garnitzenklamm im Gailtal durch. Im Zuge dessen entfernte der erfahrene Bergführer auf der westlichen Felsenwand gemeinsam mit drei Bergrettern mehrere lose Felsen.

Steinbrocken traf ihn am Bein

“Dabei traf ein gelöster, großer Steinbrocken sein linkes Bein, wodurch er eine schwere Verletzung erlitt”, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Der Mann musste nach notärztlicher Erstversorgung mittels Tau durch das Notarzthubschrauber-Team RK 1 aus der Klamm geborgen werden. Anschließend wurde er in das LKH Villach geflogen.