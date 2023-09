Ausflugstipp! Verlängertes Wochen­ende? Ab in den JUMP DOME - das Indoor Ausflugsziel Nummer 1! Klagenfurt - Ob es regnet oder stürmt, bei strahlendem Sonnenschein oder wenn der Tag sonst nichts hergibt: Mit einem Abstecher in den JUMP DOME trifft man immer ins Schwarze. Wenn du das komplette Wochenendprogramm bereits durch hast, sorgt der JUMP DOME immer wieder für Abwechslung, Spaß und für Bewegung. Dein perfektes Ausflugsziel für kurzweiliges Vergnügen! von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (330 Wörter) Werbung Egal wann, egal mit wem: Bei einem Trip in den JUMP DOME bekommen alle gute Laune © JUMP DOME

Bis zu den lang ersehnten Sommerferien dauert es noch ein bisschen. Bis dahin stehen noch einige verlängerte Wochenenden vor der Tür! Damit keine Langeweile aufkommt, ist ein Ausflug in den JUMP DOME zu jeder Zeit die richtige Entscheidung! Jeder kann springen, egal wie alt, egal wann. 365 Tage im Jahr hat Kärntens größtes Indoor Ausflugsziel für seine Besucher geöffnet und bietet die perfekte Freizeitbeschäftigung für alle, die auf Spaß, Adrenalinkicks und Bewegung stehen.

Egal ob Einsteiger oder Profi!

Der JUMP DOME in der Magazingasse 14 bietet auf einer Fläche von 2.000 m² eine Vielzahl an Trampolin-Innovationen, Performance Trampoline, Freestyle Trampoline, einen Ninja Warrior Parcours, einen Big Air Bag mit Sprungturm und einen großen Airfloor. “Es ist für jeden etwas dabei, egal ob Einsteiger, passionierter Jumper, Profisportler oder einfach Zuschauer, der sich gastronomisch verwöhnen lassen will – unser Motto ist: Jeder kann springen!” erzählt uns JUMP DOME-Gründer Manuel Fritz. Da die Nachfrage an Schlechtwettertagen und am Wochenende sehr hoch ist, empfiehlt sich die Reservierung der Sprungzeit auf der JUMP DOME Website.

Langeweile gibt es im JUMP DOME sicher nicht © JUMP DOME

Immer die richtige Entscheidung

Hier kannst du jeden Tag mit Familie, Freunden, Schulkameraden oder Arbeitskollegen den Spaß deines Lebens haben. Das Angebot eignet sich auch perfekt für Vereine, die in den Sommermonaten noch auf der Such nach einem coolen Team-Event sind. Vereine ab 10 Personen können von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage) den Freizeit- und Trampolinpark zum speziellen Vorzugspreis springen!

Jeden Tag im Jahr ein Vergnügen. Buche jetzt dein Jump-Erlebnis im JUMP DOME © JUMP DOME

Nur ein Katzensprung!

Der JUMP DOME in Klagenfurt hat täglich, 365 Tage im Jahr von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Mit zahlreichen Gratis-Parkplätzen, haben alle JUMP DOME Gäste genug Platz, um die ganze Familie, die Klasse oder den Verein mitzubringen. Dank der Top-Anbindungen bist du auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder sogar zu Fuß aus der Innenstadt blitzschnell vor Ort! Fahre mit dem Bus einfach bis zur Haltestelle Bezirksgericht, oder marschiere in nur 8 Minuten vom alten Platz in die Magazingasse. Wahrlich, nur ein Katzensprung!