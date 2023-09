Förderungen und Aktionen Land Steiermark präsentiert Projekte für alle Ge­neratio­nen Steiermark - Zum Tag der Nachbarschaft, am 26. Mai, kündigt Landesrätin Juliane Bogner-Strauß den Auftakt zum neuen Generationenschwerpunkt des Landes Steiermark an. Dieses besteht aus einer Aktionswoche rund um alle Generationen im Herbst und Projektförderungen zur intergenerationellen Verständigung. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (301 Wörter) Familienlandesrätin Juliane Bogner-Strauß kündigt einen neuen Generationenschwerpunkt des Landes Steiermark an. Bildbeschreibung: Landesrätin Bogner-Strauß stehend am Rednerpult bei einer Rede im Landtag Steiermark. © Land Steiermark/Scheriau

Der „Tag der Nachbarschaft“ ist Startpunkt der neuen Initiative von Landesrätin Juliane Bogner-Strauß. „Begegnung, Kommunikation und Austausch zwischen allen Generationen ist eine wesentliche Voraussetzung für ein gutes und lebendiges Miteinander. Wir wollen Beziehungen zwischen den Generationen – neben jenen in der Familie – auch außerhalb der Familie fördern und stärken: in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in Vereinen und darüber hinaus“, bekräftigt diese.

Jeder kann mitmachen

Die steirische Familieninitiative ZWEI & MEHR wird daher um den Bereich „ZWEI & MEHR-Generationen“ erweitert und setzt ab sofort auf noch MEHR Miteinander im Bundesland: Steiermarkweit sollen im Zuge der ersten ZWEI & MEHR-Generationenwoche vom 2. bis 8. Oktober 2023 vielfältige Aktivitäten zur Verständigung und Stärkung des Miteinanders zwischen allen Generationen gesetzt werden. Aufgerufen zur Mitmach-Woche ist die ganze Steiermark – ob Privatperson, Verein, Gemeinde, Bildungseinrichtung usw., jeder Beitrag zählt. Man kann eine eigenes Projekt starten oder bei einer bestehenden Aktion mitmachen.

50.000 Euro-Förderungspaket

Ebenfalls im Rahmen des neuen Generationenschwerpunkts der Fachabteilung Gesellschaft in der Abteilung 6 können zudem ab sofort Projekte und Maßnahmen (im Umsetzungszeitraum 01.11.2023 bis 31.12.2024) eingereicht und mit bis zu 2.500 Euro gefördert werden. Der entsprechende Förderungscall in Höhe von insgesamt 50.000 Euro startet auch am Tag der Nachbarschaft.

Lebensqualität sichern

Der demografische Wandel und die sich verändernde Gesellschaft haben Auswirkungen auf die Beziehungen und Solidarität zwischen den Generationen und das soziale Miteinander. Gerade die steirischen Städte und Gemeinden als unmittelbare Lebenswelt der Steirer spielen eine wichtige Rolle für das Zusammenleben, den sozialen Austausch und damit für die Lebensqualität in den Regionen. Denn höchste Lebensqualität in allen steirischen Regionen zu sichern, damit die Steiermark auch in Zukunft zu den lebenswertesten Regionen Europas zählt, ist eines der zentralen Ziele, betont die Steiermärkische Landesregierung.