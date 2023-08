Jeden Freitag und Samstag! V-Bowl Disconight - Let's Dance, Rock and Bowl! Villach - Das Pfingstwochenende steht vor der Tür, aber ihr wisst noch nicht, was ihr machen sollt? Dann haben wir hier die perfekte Idee für euch. Im V-Bowl Villach könnt ihr ab sofort beim Disco Bowling feiern und bowlen gleichzeitig! Klingt das nicht mega? Also, nichts wie hin mit euch! von Carla Staber 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) Werbung Let's Dance, Rock and Bowl! © V-Bowl

#MEGA: Ab sofort könnt ihr jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr so richtig Party machen bei der V-Bowl Disconight. Das Reizvolle und Außergewöhnliche daran ist die Kombination von Ausgehen, Bowling, fettem Sound, Charthits und Klassikern, Disco-Lichteffekten, Abtanzen, Mitsingen, Cocktails und Flirts. Für nur 5,50 Euro zzgl. Leihschuhe könnt ihr so richtig Gas geben! Die Disconight findet auch an den Abenden vor den Feiertagen statt, also perfekt für das kommende Pfingstwochenende! Come on, let’s dance & bowl!

Come on, let's dance & bowl! © V-Bowl

Der V-Bowl hat noch mehr zu bieten!

Doch das ist nicht alles, was der V-Bowl zu bieten hat! Ein breites Bowlingangebot lässt alle Herzen höher schlagen. Egal ob Family Bowling, Senioren Bowling, Kids Birthday Bowling oder Business Bowling. Hier findet Groß und Klein den perfekten Anlass!