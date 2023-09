Kooperation Kunst trifft Kulinarik: Eis-Genuss in Römerstadt Flavia Solva Wagna/Steiermark - Der Grundstein für ein langfristiges gastronomisches Angebot in Flavia Solva wurde nun gemeinsam durch eine Kooperation des Universalmuseums Joanneum mit der Sozialen Arbeit Steiermark GmbH gelegt. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (236 Wörter) Die Freude über die neue Vereinbarung ist groß. v.l.: Karl Peitler (Leiter Archäologie), Josef Schrammel (GF UMJ), Anton Edelsbrunner (GF SASt), Bgm. Peter Stradner, Marko Mele (GF UMJ), Michaela Kafexholli (SASt), Ana-Maria Avrinte (SASt) © UMJ

Die Soziale Arbeit Steiermark GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, am Arbeitsmarkt benachteiligte Frauen langfristig zu vermitteln und in ein reguläres Dienstverhältnis zu integrieren. Mit 1. Juni 2023 wird dieses Vorhaben im Zuge einer Kooperation mit der Universalmuseum Joanneum GmbH und durch Übernahme der Eisdiele in Zusammenarbeit mit Sax Eis am Standort Flavia Solva umgesetzt.

Vitrine zeigt 130-jährige Geschichte

Flavia Solva im Gemeindegebiet von Wagna ist die einzige Römerstadt der Steiermark. Die Ausgrabungsstätte zeigt in Form einer umgehbaren Vitrine die mehr als 130-jährige Geschichte der Erforschung von Flavia Solva. Das neu gestaltete Umfeld veranschaulicht zudem die einstige Ausdehnung dieser Stadt, die zu den kultiviertesten Zentren der römischen Provinz Noricum zählte. Im Mai 2017 hat Flavia Solva einen Relaunch erfahren, mit dem der Name des Standortes, die Qualität des Besuchserlebnisses sowie die Bewerbung vor Ort neu definiert wurden.

Kulinarischer und ästhetischer Genuss

Der nun neu abgeschlossene Vertrag mit der Soziale Arbeit Steiermark GmbH (SASt) ist ein wichtiger Schritt zur Belebung des Standortes. Das Konzept verbindet Archäologie und Kulinarik und bildet ein weiteres Angebot für Besucher. Durch die Unterstützung der Soziale Arbeit Steiermark GmbH ist es benachteiligten Menschen, insbesondere Frauen, möglich, erfolgreich in den Arbeitsmarkt einzutreten, um so nachhaltig am Erwerbsleben teilzunehmen. Das angebotene Sax-Eis wird mit lokalen Produkten hergestellt und ist von hoher Qualität. Weiters wird es die Möglichkeit der Umsetzung von Kulturveranstaltungen geben.