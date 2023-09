Zum dritten Mal "Silberdistel": Bio­diversitäts­preis wurde übergeben Graz - Vier Kategorien, je ein Ehren- und ein Sonderpreis, 14 Nominierungen, genau 100 eingereichte Projekte: Beim M. & W. Graf-Biodiversitätspreis des Landes Steiermark "Silberdistel" gab es eine große Beteiligung Er wurde am 24. Mai im Rittersaal des Landhauses von der „Silberdistel“-Stifterin Marianne Graf und Naturschutzlandesrätin Ursula Lackner überreicht. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (265 Wörter) Alle Sieger der Silberdistel 2023 mit LR Ursula Lackner und Marianne Graf. © Land Steiermark/Lunghammer

„Die Steiermark ist ein durch Vielfalt gekennzeichnetes Land: Bunte Wildblumenwiesen wechseln sich mit fruchtbarem Ackerland ab, liebliche Almen grenzen an schroffe Felswände, ertragreiche Obstkulturen und alte Streuobstwiesen sorgen für Abwechslung. Diese und all die anderen Landschaften sind nicht nur selbst sehr vielfältig, sondern bieten unzähligen verschiedenen Pflanzen und Tieren Lebensraum“, betonte Ursula Lackner bei der Veranstaltung.

Lackner sieht Handlungsbedarf

Die Feierlichkeiten wurden aber von einer dringlichen Warnung begleitet. „Diese Vielfalt – Biodiversität genannt – gerät leider zunehmend unter Druck. Bodenversiegelung, Intensivierung der Landwirtschaft, aber auch der Klimawandel rauben Pflanzen und Tieren den Lebensraum – und das führt zu einer Biodiversitätskrise. Es herrscht also Handlungsbedarf“, so lautet Lackners nachdrücklicher Appell.

Stellvertretend für alle Pflanzen- und Tierarten

Die „Silberdistel” wurde 2021 erstmals verliehen und startet somit in die dritte Runde. „Die Silberdistel steht als gefährdete ,Zeigerart‘ für besonders artenreiche Magerwiesen stellvertretend für alle Pflanzen- und Tierarten, die unsere Heimat so einzigartig machen“, erklärt Marianne Graf, die gemeinsam mit ihrem Mann Wilhelm Graf den Preis stiftete, wie dieser zu seinem Namen kam. Der Preis wird jedes Jahr rund um den Internationalen Tag der Biodiversität, der am vergangenen Montag begangen wurde, vergeben.

2.500 Euro Preisgeld

An dem Ehrentag werden Initiativen, Personen und Vereine, die sich um die Biodiversität besonders verdient machen, vor den Vorhang geholt und für ihren weiteren Einsatz motiviert. Die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner wurden wieder von einer fachkundigen Jury unter Einbeziehung der Steirerinnen und Steirer aus fünf verschiedenen Kategorien gewählt. Neben der Auszeichnung erhalten sie ein Preisgeld von jeweils 2.500 Euro.