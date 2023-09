Stefanie Hertel, Willi Gabalier, Meilenstein, Junge Wernberger und Zwirn ... Bei freiem Eintritt: Ein Feuerwerk der Stars am Faaker See Faaker See / Arneitz - Endlich Sommer, endlich Sonne und endlich sind sie da – die Stars, die im Arneitz Village am Faaker See für Megastimmung sorgen werden. Das Team von Arneitz legt heuer ein wahres Feuerwerk hin, wenn es darum geht eure Lieblingsmusiker live bei freiem Eintritt zu genießen. Den Auftakt bilden Stefanie Hertel am Freitag, 2. Juni 2023 gefolgt von Willi Gabalier am Samstag, 3. Juni 2023. Aber auch Klassiker wie MEILENSTEIN oder die Jungen Wernberger sowie Zwirn dürfen nicht fehlen. von Marketing 3 Minuten Lesezeit (465 Wörter) Werbung Stimmung garantiert bei zahlreichen Konzerten und Acts eurer Lieblingsstars im Arneitz Village: Willi Gabalier und Stefanie Hertel sind dieses Wochenende mit dabei © Arneitz / Stockerpoint Hertel / Servus TV

Wer auf Country Pop Rock steht, kommt bei Stefanie Hertel mit „More than words“ voll auf seine Kosten. Das Musikprojekt wurde 2019 gegründet und wird von ihrem Mann, Rockmusiker und Gitarrist Lanny Lanner und ihrer Tochter Johanna Mross ergänzt. Die drei haben ein Genre als gleichen musikalischen Nenner gefunden: Die Leidenschaft zu Country Musik. Ihr Sound ist erfrischender Country-Rock-Pop voller Aufrichtigkeit, Herzenswärme, angenehmer Entspanntheit und Lebensfreude. In der Arneitz Music Hall am Faaker See wird das Trio am Freitag, dem 2. Juni 2023 bei freiem Eintritt für Top-Stimmung sorgen. Start wird um 19.30 Uhr sein.

Country-Rock-Pop vom Feinsten mit More than words © Stefanie Hertel

Tanzshow mit Willi Gabalier

Dancing Stars Feeling am See bringt am Samstag, dem 3. Juni 2023, Willi Gabalier mit. Der große Bruder von Volksrock’n Roller Andreas Gabalier tanzte sich damals in die Herzen der Dancing Stars Fans und ist auch als Sänger einen erfolgreichen Weg gegangen. Er feierte nicht nur mit seiner Single „Sing and Swing“ oder dem Musikalbum „Damenwahl“ einen großen Erfolg, sondern präsentierte kürzlich auch mit der neuen Single „Tanze Samba mit mir“ einen angesagten Pop-Sound der in die Beine geht. Auch Willi Gabalier wird bei freiem Eintritt im Arneitz Village für einen unvergesslichen Abend sorgen, bei der ihr eine kleine Runde aufs Tanzparkett legen könnt!

© Arneitz

Heimspiel für Meilenstein und die jungen Wernberger

Wer Arneitz sagt, muss auch Meilenstein sagen 😊 Denn die Partytruppe rund um den charismatischen Frontmann Heli gehört beim Arneitz quasi schon zum Inventar. Die beste Partyband Kärntens hat sich in der Region einen Namen gemacht und begeistert Fans mit ihrem mitreißenden Mix aus Pop, Rock und eingängigen Melodien. Auch heuer wird euch die Truppe am Donnerstag, 8. Juni 2023 einen Partyabend bei freiem Eintritt garantieren.

© Meilenstein

Einen Tag darauf, also am Freitag, 9. Juni 2023 sorgen die Jungen Wernberger mit ihrer mitreißenden Musik für gute Laune. Die aufstrebende Band aus Wernberg ist bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und ihren mitreißenden Mix aus Pop, Rock und modernen deutschen Hits. Bei freiem Eintritt erwartet dich ein Spektakel, das dich garantiert zum Tanzen und Mitsingen bringen wird. Die talentierten Musiker sorgen mit ihrer unverwechselbaren Bühnenpräsenz und ihrem Charme dafür, dass du einen unvergesslichen Abend erlebst.

© Arneitz

Zwirn am Freitag, 16. Juni 2023

Bist du bereit für einen mitreißenden Abend voller Energie und guter Laune? Dann darfst du das Live-Konzert der Band Zwirn im Arneitz Village nicht verpassen! Diese großartige Band ist bekannt für ihre eingängigen Hits wie “Hoiwa 7i”, “Hobidi” und “Mama Mia”, die jeden zum Tanzen und Mitsingen bringen. Bei freiem Eintritt erwartet dich ein unvergesslicher Abend, an dem Zwirn ihre Fans mit ihrem einzigartigen Stil und ihrer mitreißenden Bühnenperformance begeistert. Die Musiker werden für ausgelassene Stimmung sorgen und garantieren ein Konzerterlebnis, das du nicht verpassen solltest!