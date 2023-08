Vertragsnews im Lavanttal News vom WAC: Diese Wölfe bleiben im Rudel Wolfsberg - Das Wolfsrudel kann auch in den kommenden Jahren auf die Dienste von Dominik Baumgartner und Thorsten Röcher zählen! von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (391 Wörter) © WAC Pessentheiner

Trainer Manfred Schmid freut sich: „Mit Dominik Baumgartner und Thorsten Röcher können wir weiterhin nicht nur auf zwei absolute Führungsspieler, sondern auch zwei tolle Persönlichkeiten bauen. Ein großer Dank geht an Dietmar Riegler, der sich sehr für den Verbleib der beiden eingesetzt hat. Diese beiden Verlängerungen zeigen, dass sich die beiden Jungs mit der neuen Spielphilosophie und unseren Weg, den wir gemeinsam gehen wollen, identifizieren.“ Auch Kollege Dietmar Riegler ist zufrieden: „Die in den letzten Monaten oft diskutierte ‚Causa Baumgartner‘ ist somit beendet. Wir hatten gute Gespräche und freuen uns, nun gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu gehen. Die vorzeitige Verlängerung von Thorsten Röcher ist eine Anerkennung für seine Leistungen auf und abseits des Platzes.“

Baumgartner hofft auf positive Saison

Dominik Baumgartner, der seit Sommer 2019 ein Teil des Wolfsrudels ist, unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2026. Der Innenverteidiger brachte es bis dato bereits auf 111 Einsätze für die Wölfe, in denen er 11 Tore erzielen konnte. In der laufenden Spielzeit führte der Defensivmann die Wölfe bereits einige Male als Kapitän aufs Spielfeld. „Ich bin froh, ein Teil des Wolfsrudels zu bleiben und freue mich jetzt schon auf die kommenden Aufgaben. Ich hoffe, wir können die Saison positiv abschließen und in der neuen Saison einen abermaligen Angriff auf die Top 6 starten“, erklärt er.

“Werden noch viele schöne Momente erleben”

Thorsten Röcher der im Jänner 2021 vom FC Ingolstadt ins Lavanttal wechselte, verlängert seinen ohnedies bis 2024 laufenden Vertrag bereits vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2025! Der 31-jährige absolvierte bisher 89 Spiele für die Wölfe und brachte es dabei auf 16 Tore und 21 Vorlagen. Auch in der aktuellen Saison konnte der Offensivspieler in seiner Rolle als Edeljoker mit 6 Toren und 9 Vorlagen seine Gefährlichkeit unter Beweis stellen. „Ich freue mich riesig über die Verlängerung! Meine Familie und ich fühlen uns in Wolfsberg, wo wir mittlerweile seit 2,5 Jahren leben, sehr wohl und ich habe den Verein, der sehr familiär geführt wird, mittlerweile extrem ins Herz geschlossen. Ich bin mir sicher, dass wir auf unserer weiteren gemeinsamen Reise noch viele schöne Momente erleben werden. Es macht einfach jeden Tag aufs Neue Spaß in die Kabine zu kommen und daher freue ich mich auf die weitere gemeinsame Zeit“, so Röcher.