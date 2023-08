Lendmark eröffnet Mit neuem Innenstadt-Büro­gebäude: Graz als Vor­reiter für Nach­haltigkeit Lend/Graz - Ein neues nachhaltiges Bürogebäude im Herzen der Grazer Innenstadt ist am Endstehen. Das Konzept steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Lendmark heißt das innovative Projekt, welches den Richtlinien der neuen EU-Taxonomie entsprechen soll. . von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (298 Wörter) © Lendmark

Es ist die Zukunft des urbanen Arbeitens, die derzeit am Grazer Lendkai Nummer 25 entsteht: Mit der Fertigstellung des Rohbaus am 25. Mai beginnt nun die Finalisierung für das neue Bürogebäude mit dem Namen „Lendmark“. Bereits im September dieses Jahres wird das Lendmark als eines der nachhaltigsten Bürogebäude Österreichs eröffnen und damit auch eine Benchmark für positiven Klimaaktivismus in Graz sein.

Entspricht EU-Taxonomie-Richtlinien

Vermietet werden auf sieben Etagen ab sofort fünf Büros mit jeweils rund 100 Quadratmeter. Allesamt mit Panoramablick auf Uhrturm, Mur und Grazer Altstadt sowie mit einem Skyloft inklusive Terrasse als Besprechungsraum. Mit seiner innovativen Bau- und Funktionsweise setzt das Lendmark neue Maßstäbe in puncto Nachhhaltigkeit und Klimaneutralität im innerstädtischen Bürobau. So ist das Lendmark das erste Gebäude überhaupt in Graz sowie das erste Innenstadt-Bürogebäude Österreichs, das den Richtlinien der neuen EU-Taxonomie entspricht.

Geringe Betriebs- und Energiekosten

Für die zukünftigen Mieterinnen und Mieter der Lendmark Loft-Büros bedeutet das vor allem geringere Betriebs- und Energiekosten sowie ein nachhaltiges Arbeiten. Jeweils fünf 110 Meter tiefe Bohrungen in das Erdreich sorgen mit einer Wärmepumpe dafür, dass die Büros im Sommer natürlich gekühlt sind und im Winter durch die Erdwärme geheizt werden. Eine Photovoltaikanlage am Flachdach im obersten Geschoss liefert Strom aus Sonnenenergie. Der restliche Bedarf wird durch Ökostrom gedeckt.

Hell und organisch

Große Fensterfronten sollen viel natürliches Licht ermöglichen. In den Innenräumen wird vorrangig mit organischen Materialien gearbeitet. Im Erdgeschoss befinden sich PKW- Abstellplätze mit E- Ladestationen sowie gesicherte Fahrradabstellplätze. Den Mietern wird ein Pool an Fahrrädern sowie ein E- Auto zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung gestellt. Detailliertere Infos zu den Projekt erhältst du auf der Website.