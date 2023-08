Land profitiert: Heta-Mehr­erlöse von über 300 Millionen Euro für Kärnten Klagenfurt - Die HETA Asset Resolution, die aus der ehemaligen Hypo-Alpe-Adria-Bank hervorging, präsentierte am heutigen Freitag, dem 26. Mai 2023, ihren Jahresabschluss für 2022 und ihren Finanzplan für 2023 – mit äußerst positiven Nachrichten für das Land Kärnten. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (325 Wörter) © 5min.at

“Gemäß den heute veröffentlichten Zahlen können wir davon ausgehen, dass bereits mit Ende 2027 die Abwicklungserlöse aus dem Ausgleichszahlungsfonds ans Land fließen”, geben Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Finanzreferentin LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ) bekannt. Man rechne mit zumindest 300 Millionen Euro. Die nunmehrigen Entwicklungen seien direkte Folge jenes Lösungswegs, den das Land Kärnten gemeinsam mit dem Bund zur HETA-Haftungsbefreiung gewählt hatte.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) © SPÖ Kärnten/evmedia LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ) © LPD Kärnten/Varch

SPÖ: “Kampf für Kärnten hat sich gelohnt”

“In den Jahren 2015 und 2016 hatte die Abwendung einer Insolvenz des Landes Kärnten höchste Priorität. Gleichzeitig war es entscheidend, eine rechtssichere und risikoarme Lösung zur Befreiung von der Haftungsbedrohung zu erreichen”, erklärten Kaiser und Schaunig. Beide Ziele konnten mit der Zustimmung der überwältigenden Mehrheit der Gläubiger zum Kärntner Angebot am 10. Oktober 2016 erreicht werden. “Der Kampf für Kärnten hat sich gelohnt. Aufgrund einer verantwortungsbewussten und wohlüberlegten Herangehensweise konnten wir nicht nur Kärnten auf einen soliden, erfolgreichen Kurs zurückführen, sondern können wir nun auch mit dem zu erwartenden Erlös Investitionen in eine noch bessere Zukunft des Landes tätigen”, so Kaiser.

Angerer: “Hartnäckigkeit der FPÖ hat sich ausgezahlt”

“Auf jahrelangen Druck und Hartnäckigkeit der FPÖ und des von der FPÖ durchgesetzten U-Ausschusses können nun 300 Mio. zurückgeholt werden”, betont auch FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer. Es sei ein erster Teilerfolg und zeige, wie wichtig dieser U-Ausschuss für Kärnten war. Keinen Grund für überzogene Jubelmeldungen sieht hingegen Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer: “Den kolportierten mehr als 300 Millionen Euro steht ein Beitrag von 1,2 Milliarden Euro gegenüber, den wir für die vermeintliche Hypo/Heta-Lösung berappen mussten. Wenn der zu Ende gegangene U-Ausschuss des Landtages eines gezeigt hat, dann ist es die Tatsache, dass nach wie vor die Notwendigkeit von Nachverhandlungen mit dem Bund über eine Minderung des Kärntner Beitrages für die Haftungslösung von 1,2 Milliarden Euro besteht.”