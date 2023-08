GAK vs. SKU Amstetten Der heutige Abend ist entscheidend: Kann sich der GAK den Sieg sichern? Graz - Am heutigen Freitag, den 26. Mai, um 19.15 Uhr trifft der GAK in der 29. Runde der 2. Liga in der Merkur Arena auf den SKU Amstetten. Wird der GAK den Meistertitel holen? von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) © Marc Lenuweit

Am heutigen Freitag steht die letzte Runde der zweiten Liga an. Cheftrainer Gernot Messner ist gespannt auf den Wettbewerb des Abends. Die Mannschaft des GAK setzt bei diesem Spiel auf keine neue Strategie, stattdessen soll Ruhe bewahrt werden, verrät der Trainer in einem Interview.

“Es soll nicht zu emotional werden”

“Amstetten ist nicht umsonst im vorderen Drittel zu finden in der Liga. Sie haben gute Einzelspieler und eine gute Mischung bei den unterschiedlichen Spielern”, so sieht sich der GAK am heutigen Abend einem ebenbürtigen Gegenspieler konfrontiert. Messner betont, dass es bei Amstetten “um nichts geht”, aber genau aus diesem Grund bewertet er die Mannschaft als “unberechenbar und gefährlich”. Die Spieler des GAK lassen sich aber nicht entmutigen und blicken positiv auf das bevorstehende Spiel. “Wir schauen mehr auf uns als auf Amstetten. Wir wollen das Einfache perfekt machen. Wir werden es so anlegen, dass jeder ruhig ist, seine Aufgaben erledigt und seine Rolle annimmt”, so der Leitgedanke mit dem der GAK in das heutige Spiel startet.