Hohe Auszeichnung Musik­talent erhält Villacher Bruno-Gironcoli-Preis Villach - Mit dem Bruno-Gironcoli-Förderpreis ehrt Villach Talente aus der jungen Kunstszene. Diesmal wurde der Akkordeonist Michael Schwarzenbacher ausgezeichnet.

“Ich freue mich, dass wir jedes Jahr so viele Talente kennenlernen dürfen. Sie sind der Beweis, dass die Stadt Villach ein großes Potenzial an Kunstschaffenden hat“, freut sich Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) Die Nominierten kommen nämlich immer aus unterschiedlichen Genres.

Akkordeonist wurde ausgezeichnet

Heuer ging der Bruno-Gironcoli-Förderpreis an den 24-jährigen Michael Schwarzenbacher, einem klassischen Akkordeonisten. Der Student der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz hat sein Instrumentalstudium mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Als Wiener Sängerknabe bereiste er schon in jungen Jahren Konzertstätten wie die Carnegie Hall in New York oder die Suntory Hall in Tokio. Seine Liebe gehört jedoch dem Akkordeon, womit er ebenfalls national und international unterwegs ist. So spielte er unter anderem bereits als Solist mit dem Kärntner Sinfonieorchester und trat im Wiener Musikverein sowie im Wiener Konzerthaus auf.

Villacher nominierten die Talente

Vor sieben Jahren hat Kunstmäzen Wolfgang Gabriel gemeinsam mit Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) den Bruno-Gironcoli-Förderpreis ins Leben gerufen, um heimische Kunsttalente vor den Vorhang zu holen. Die Villacher werden in den Preis miteinbezogen: Sie nominieren die Talente und können das Preisgeld von 5.000 Euro durch Spenden aufstocken.

Weitere Preisträger: Förderpreis: Alina Lindermuth (Schriftstellerin)

Alina Lindermuth (Schriftstellerin) Förderpreis: Stefan Ofner (Schauspieler und Autor)

Stefan Ofner (Schauspieler und Autor) Anerkennungspreis: Leon Radl (Kunst, Malerei)