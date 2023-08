Umleitungen sind geplant Im Mai: Hier kommt es im Villacher Stadt­gebiet wieder zu Sperren Villach - Im Rahmen von Radveranstaltungen kommt es am Pfingstwochenende im Villacher Stadtgebiet zu einigen Sperren und Verögerungen. Auch Grabungsarbeiten werden wieder durchgeführt. Umleitungen sind eingerichtet. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (267 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Die zweite Etappe der zwölften Tour de Kärnten sowie die österreichischen Radmeisterschaften im Einzelzeitfahren, finden am Sonntag, 28. Mai, von 7.30 bis 15.30 Uhr statt. Aufgrundessen gilt ein Fahrverbot (in beiden Richtungen) auf der L 53 Faakersee-Ufer Straße (Ortsbereich Drobollach). Auch das Bauernmarktgelände (Ortsbereich Faak am See) ist davon betroffen. Die Umleitungen des Fahrzeugverkehrs erfolgen großräumig über bestehende Straßenzüge (B 84 Faakersee Straße, L 53 Faakersee Ufer Straße, B 83 Kärntner Straße und L 51 Finkensteiner Straße). Als Alternative gilt auch die A2 Süd Autobahn.

„Dobratsch autofrei 2023“ und Kirchtag

Auf der Villacher Alpenstraße gibt es am Montag, 29. Mai 2023, von 8.30 bis 17 Uhr ein Fahrverbot ab der Alpen Arena für den motorisierten Individualverkehr in beide Richtungen – ausgenommen sind Radfahrer sowie der „Naturpark-Shuttlebus”. Aufgrund des Wollaniger Kirchtages kommt es in der Zeit von 26. bis 29. Mai zu einer Sperre im Bereich der Objekte Oberwollaniger Straße 54 bis 59 sowie Wollanigbergweg 2 bis 4. Eine Umleitungsstrecke entlang der Straßenzüge Hochpirkachweg und Wollanigbergweg wird eingerichtet.

Grabungsarbeiten in Villach

Wegen Grabungsarbeiten im Zuge der Herstellung eines Wasseranschlusses im Bereich des Objektes Oberer Heidenweg 7 kann es dort bis 2. Juni – zu vereinzelten Straßensperren. Die Umleitungsstrecke erfolgt über die Rennsteiner Straße, Meerbothstraße und Treffner Straße. Von 23. Mai bis 5. Juni wird auch ab dem Kreuzungsbereich Dr.-Karl-Renner-Straße/Volkshausstraße bis einschließlich Geh- und Radweg von der Karl-Renner-Straße 21 bis zur Hochfeldstraße 34 gegraben. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Wegen Grabungsarbeiten kommt es im Zuge des LWL-Ausbau für die Kärnten Netz GmbH im Kreuzungsbereich Meisenweg/Udinestraße von 23. Mai bis 31. August zu Verkehrsbehinderungen.