Eigens Schriftsteller zu Gast Buchvorstellungs­reihe "Denken erlaubt": Hier gibt es gut auf­bereitetes Wissen für Frauen Klagenfurt - Bücher am Puls der Zeit: Bei der Buchvorstellungsreihe „Denken erlaubt" werden Bücher von Schriftstellerinnen und Schriftstellern vorgestellt und gemeinsam mit den Gästen diskutiert. Der nächste Termin ist am 29. Juni 2023. Am Foto: Astrid Malle, Leiterin des Frauenbüros, Autorin Beatrice Frasl und Stadträtin Corinna Smrecnik.

Diese Woche wurde das Werk „Patriarchale Belastungsstörung. Geschlecht, Klasse und Psyche“ von der Autorin Beatrice Frasl im Musilhaus präsentiert. Frasl zeigt in ihrem Buch auf, wie das Geschlecht und soziale Faktoren die mentale Gesundheit beeinflussen. „Das Buch ‚Patriarchale Belastungsstörung. Geschlecht, Klasse und Psyche‘ von Beatrice Frasl zeigt deutlich, dass eine gerechtere Verteilung von Einkommen, Vermögen, Bildung und Aufstiegschancen in unserer Gesellschaft dringend nötig ist. Es macht uns bewusst, wie ungleiche gesellschaftliche Verhältnisse mit psychischen Erkrankungen zusammenhängen, insbesondere in Bezug auf Klasse und Geschlecht“, so Stadträtin Corinna Smrecnik (SPÖ).