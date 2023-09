Freitagnachmittag Drautal Straße: Auffahr­unfall forderte einen Ver­letzten B100 Drautal Straße - Bei einem Auffahrunfall auf der B100 Drautal Straße wurde am Freitagnachmittag ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau verletzt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (58 Wörter) SYMBOLFOTO © 5Min

Ein 31-jähriger Autofahrer war am Freitagnachmittag auf der B100 Drautal Straße in Richtung Westen unterwegs. Dabei übersah er den vor ihm stehenden Wagen eines 50-jährigen Mannes. Es kam zur Kollision. “Der 50-Jährige erlitt durch den Aufprall Verletzungen”, erklären die Beamten. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.