Traumwetter Zu Pfingsten strahlt die Sonne vom Himmel Kärnten - Ideales Ausflugswetter! Das Pfingstwochenende verläuft in ganz Kärnten freundlich und sonnig. Die Anzeige am Thermometer klettert auf bis zu 25 Grad. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (72 Wörter) © Rosie Orasch

Am Samstagvormittag gibt es in Kärnten strahlenden Sonnenschein. “Zwar bilden sich in der zweiten Tageshälfte über den Bergen einige Quellwolken, diese bleiben aber meist harmlos”, so die Fachleute von GeoSphere Austria. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen angenehmen 22 und 25 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt





So wird das Wetter in Villach

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach