Unfall Motorboot krachte am Wörther­see in Holzsteg: 72-Jähriger verletzt Velden am Wörthersee - Sekundenschlaf übermannte am Freitag den 72-jährigen Lenker eines Motorbootes auf dem Wörthersee. Er krachte am Ufer in einen Holzsteg. von Tanja Janschitz

Laut eigenen Angaben ist der 72-jährige Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan beim Lenken des Motorbootes eingeschlafen. In der Folge kollidierte er auf Höhe von Auen in der Gemeinde Velden am Wörthersee mit einem Holzsteg. “Der Lenker des Motorbootes erlitt dabei Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen”, heißt es seitens der Polizei. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Velden und Augsdorf. Das Motorboot wurde von ihnen geborgen; die ausgetretenen Flüssigkeiten gebunden.