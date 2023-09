3:0-Heimsieg Aufstieg rückt immer näher: GAK besiegt Amstetten klar Graz - Lange Zeit sah es in dieser Saison nicht so aus, als würde der GAK aufsteigen. Nun, nach einem weiteren Sieg gegen Amstetten, rückt dieser Traum in immer greifbarere Nähe. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) Die GAK-Fans haben bald möglicherweise Grund zum Feiern. © Elisa Auer

Ein Spiel fehlt noch in der zweiten, österreichischen Liga, dann kann der GAK möglicherweise die Sektkorken knallen lassen. Nach vielen turbulenten Jahren steht man nun nämlich vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Auch gestern hat man beim 3:0-Sieg gegen Amstetten nichts anbrennen lassen. Jastremski brachte die Grazer zu Hause in der 53. Minute in Führung, der scheidende Michael Liendl erhöhte in der 75. Minute per Elfmeter. Den Schlusspunkt setzte Peham in der Nachspielzeit.

Bei Aufstieg zumindest zwei Grazer Derbys

Nachdem St. Pölten seine Partie gestern nicht gewinnen konnte, bleibt als einziger Konkurrent für die Grazer noch Blau-Weiß Linz übrig. Diese liegen aktuell einen Punkt hinter dem GAK. Am Sonntag in einer Woche können die Grazer Kicker also mit einem Sieg in Dornbirn alles aus eigener Kraft schaffen. Mit einem Aufstieg wären übrigens auch zumindest zwei Grazer Derbys in der kommenden Saison wieder fix. Die lange Leidenszeit des GAK scheint nach vielen Jahren im Fußball-Unterhaus damit möglicherweise bald ein Ende zu haben.