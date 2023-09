Beim Rüsthaus der Feuerwehr

Ebenthaler Frühschoppen mit Hüpfburg und Käsnudeln

Ebenthal - In einer Woche findet am Sonntag, den 4. Juni, in Ebenthal das Frühschoppen der dortigen Florianis statt. Man lockt mit "tollem Kinderprogramm" und hausgemachten Kärntner Käsnudeln.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (62 Wörter)