Die Arbeiterkammer klärt auf Supermärkte im Vergleich: Hier müsst ihr am wenigsten zahlen Steiermark - Die Preise sind im vergangenen Jahr teils drastisch angestiegen, für viele Menschen in Österreich ist das Leben kaum noch leistbar. Die Arbeiterkammer hat nun wieder ermittelt, wo man am wenigsten für den Einkauf zahlt.

Zwischen 62,59 und 74 Euro beträgt die Preisspanne für den selben Einkauf in den unterschiedlichen Supermärkten Österreichs. In Zeiten der Teuerung, wo viele Menschen auch hierzulande jeden Euro zwei Mal umdrehen müssen, ein eigentlich unglaublicher Wert. Aber wo kauft man nun denn am günstigsten ein?

Fast zwölf Euro zwischen Hofer und Billa Plus

Laut der niederösterreichischen Arbeiterkammer (AK NÖ), die monatlich die Preise in Österreichs Supermärkten berechnet, kommt man aktuell bei Hofer (62,59 Euro) und Lidl (64,56 Euro) am günstigsten davon. Für die vergleichbaren Produkte muss man bei Billa, Penny und Billa Plus schon teils deutlich über 70 Euro zahlen. Bei Interspar kostet der Einkauf noch knapp unter 70 Euro (69,15 Euro). Beim AK-Preisvergleich sind übrigens auch Eigenprodukte inkludiert, lediglich auf Aktionen oder Kundenrabatte wird keine Rücksicht genommen.