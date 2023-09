Weil er auf Landeskosten ein Leben wie im Schlaraffenland führte, wurde Reinhard Z. vor mehr als zwei Jahren gefeuert und klagte sich erfolgreich zurück. “Da ging es um die Zeitspanne einer fristlosen Entlassung, in der ersten Instanz bekamen wir recht, das Oberlandesgericht in Graz sah es anders. Wir hätten ihn schon früher feuern müssen und nun müssen wir ihn wieder weiterbeschäftigen”, bedauert Martin Payer von der Kärntner Beteiligungsverwaltung.

Jetzt geht’s zum Obersten Gerichtshof

Und alles nachzahlen: Bei einem kolportierten Bruttomonatsgehalt von 15.000 Euro kommt da ein hübsches Sümmchen zusammen, das man nun sofort überweisen musste. Einzige Hoffnung für das Land, von dem Geld noch etwas zu sehen, ist eine außerordentliche Revision beim Obersten Gerichtshof, die man beschreiten wird. “Wie das wegen der Zeitspanne von der zweiten Instanz beurteilt wurde, ist sicher auch für alle Landesgesellschaften in Österreich von Bedeutung, daher hoffen wir, dass unsere Revision auch zugelassen wird”, so Payer. Was dann, wenn das Land gewinnt? “Dann müsste er alles, was wir ihm jetzt nachgezahlt haben, wieder zurückzahlen”, grübelt Payer. Ja genau, er müsste.