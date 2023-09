In Graz und in Weiz

Bewaffneter Raub­überfall auf zwei Tankstellen: So sieht der Täter aus

Graz / Weiz - Ein derzeit noch unbekannter Täter steht im dringenden Verdacht, am 13. April eine Tankstelle in Graz und einen Tag später eine Tankstelle in Weiz überfallen zu haben. Die Polizei veröffentlicht nun die Lichtbilder und hofft, den Täter so zu finden.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (179 Wörter)