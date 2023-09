Auf der Fahrt nach Lignano Gefährliche Szenen: Kärntner lehnen sich aus fahrendem Auto und stoßen an Kärnten / Lignano - Bereits auf der Hinfahrt nach Lignano, wo sich aktuell knapp 90.000 Jugendliche traditionell zu Pfingsten treffen, ist es zu gefährlichen Situationen gekommen. Kärntner Autofahrer haben beispielsweise aus dem Fenster gelehnt angestoßen. Währenddessen hat das Pfingstwochenende in Italien auch schon sein erstes Todesopfer zu beklagen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) © klagenfurt_elite

Gefährliche Szenen haben sich auf der Reise nach Lignano gestern bereits abgespielt. Aus einem fahrenden, Kärntner Auto haben sich mitten auf der Autobahn zwei Personen gelehnt und mit zwei Gläsern angestoßen, wie man am Instagram-Account klagenfurt_elite in den Storys sehen konnte. Die beiden Kärntner waren auf dem Weg nach Lignano, wie 90.000 andere Menschen an diesem Wochenende ebenfalls, um Party zu machen.

19-jähriger Italiener bei Verkehrsunfall gestorben

Laut italienischen Medienberichten hat es auch bereits ein Todesopfer gegeben. Ein 19-jähriger Italiener, der mit seinen Freunden feiern war, verstarb demnach bei einem Verkehrsunfall. Gegen 23.30 Uhr wollte er die Straße überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst. Er war, wie man berichtet, auf der Stelle tot.