Inklusive Holi-Feuerwerk Sommer eingeläutet: Silbersee-Opening bei perfektem Wetter Silbersee - Am gestrigen Freitag, den 26. Mai, wurde das traditionelle und beliebte Silbersee-Opening bei bestem Wetter und mit ganz viel Spaß gefeiert. Einer von vielen Höhepunkten war das farbenfrohe Holi-Feuerwerk. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (130 Wörter) © Stefanie Kleindopp

Das traditionelle Silbersee-Opening ging am gestrigen Freitag bei perfektem Wetter über die Bühne. Mit dem Fest wurde auch der Sommer in Villach offiziell eröffnet. “Es war wieder einmal eine große Party, die seit vielen Jahren ein absoluter Fixpunkt für die Jugend in unserer Stadt ist”, zeigt sich Jugendreferentin Gerda Sandriesser begeistert. Einer von vielen Höhepunkten war das farbenfrohe Holi-Fest mit Tanzperformance, Animation und anschließenden Abtanzen.

Zahlreiche Challenges

Zudem gab es eine Traktorreifen-, Stand-up-Paddel- und Schere-Stein-Papier-Challenge, ein Streetworkout sowie feine DJ-Klänge. Außerdem im Silbersee-Angebot: Tennis, Tischtennis, Boccia und Beachvolleyball. Auch die Calisthenics-Anlage war ein beliebter Treffpunkt. “Besonders bei Villachs Jugendlichen hat sich der Strand mit den vielen sportlichen Zusatzangeboten beliebt gemacht“, so Sandriesser. Seit mehr als 30 Jahren kann man am Silbersee gratis baden.