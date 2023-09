Wilderer sind unterwegs Schreckliche Taten: Unbekannte erschossen zwei trächtige Rehe Kohlgraben & Tautendorf - Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter haben im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zwei trächtige Rehe erschossen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (112 Wörter) SYMBOLFOTO © Katharina Widmann

Ein Jagdverantwortlicher des Bezirks erstattete auf der Polizeiinspektion Ilz die Anzeige über die beiden Abschüsse. Das erste Reh dürfte zwischen 15. und 21. Mai in einem Waldstück in Kohlgraben getötet und liegen gelassen worden sein. Das zweite Reh wurde zwischen dem 21. und 26. Mai erschossen und auf einer Wiese in Tautendorfberg gefunden.

“Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht”

Der umgangssprachlich als Wilderei bezeichnete Begriff wird im geltenden Strafrecht und somit juristisch als “Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht” bezeichnet. Das Strafrecht besagt dafür eine Strafe von bis zu sechs Monaten. Die Polizeiinspektion Ilz hat die Erhebungen eingeleitet und ersucht unter der Telefonnummer 059/133-6222 um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.