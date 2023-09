War es der Wolf oder doch der Bär? Fünf Lämmer gerissen - aber wer war der Übeltäter? Sachsenburg - Vor einigen Tagen wurden in Sachsenburg insgesamt fünf Lämmer gerissen. Wer der Täter war, ist aktuell noch nicht klar. Es wurden jedenfalls DNA-Proben entnommen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay / SZier

Anfang dieser Woche wurden in Sachsenburg fünf Lämmer auf einer Wiese in der Nähe des dortigen Bauernhofs gerissen. Aktuell ist noch nicht klar, ob die Risse Wölfen oder doch einem Bären zuzurechnen sind, wie Medien berichten. Daher hat man DNA-Proben von den getöteten Tieren genommen, um diese zu begutachten und den Täter auszumachen. Die Auswertung wird demnach wohl auch noch einige Tage in Anspruch nehmen, da diese in Wien geschieht. Erst dann weiß man Genaueres.