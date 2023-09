Fördergebiet auf ganze Stadt ausgeweitet SPÖ und ERDE erfreut über erweiterte Glasfaser-Abdeckung in Villach Villach - Das Fördergebiet für den Glasfasernetzausbau wurde in Villach verdoppelt und erstreckt sich nun über das gesamte Stadtgebiet. Das freut auch die SPÖ und die ERDE, die schon seit langem eine Intensivierung des Infrastrukturausbaus seitens der Bundesregierung fordern. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (225 Wörter) © 5min.at

Die erweiterte Abdeckung des Glasfasernetzes würde eine massive Verbesserung der digitalen Infrastruktur für die Bewohner von Villach sowie eine weitere Aufwertung des Wirtschaftsstandorts bedeuten, meint man in einer Aussendung. Für eine moderne Stadt sei das von enormer Bedeutung. “Der Ausbau des Glasfasernetzes in Villach ist ein entscheidender Schritt in Richtung einer zukunftsfähigen, digitalen Infrastruktur. Es eröffnet neue Möglichkeiten für die Bildung und den Austausch von Informationen”, ist Gemeinderat René Kopeinig (ERDE) erfreut.

“Die Mittel stehen schon lange bereit”

Ebenfalls erfreut aber gleichsam kritisch, ergänzt SPÖ-Gemeinderat Alexander Ulbing: “Wenngleich die wirtschaftlichen Kerngebiete des Hochtechnologie- und Forschungsstandorts Villach bereits frühzeitig durch entsprechende Kooperationen und Projekte mit der nötigen Infrastruktur ausgestattet wurden, kann eine durchgängige digitale Transformation nur durch eine flächendeckende Bereitstellung erreicht werden.” Die Mittel würden jedoch schon länger bereitstehen, weshalb Ulbing kritisiert, dass der Staat bisher “nichts” gemacht hätte.

“Wichtiger Schritt, um digitale Kluft zu schließen”

Der Ausbau des Glasfasernetzes bringt jedenfalls zahlreiche Vorteile mit sich, darunter schnellere Internetverbindungen, höhere Kapazitäten für Datenübertragung und eine solide Basis für zukünftige Innovationen. Es ist ein wichtiger Schritt, um die digitale Kluft zu schließen und sicherzustellen, dass alle Bürger von den Vorteilen der modernen Kommunikationstechnologie profitieren und zukünftige Digitalisierungsschritte mit beschreiten können.