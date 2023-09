Freitag ist "Bauermarkttag" Bauernmarkt-Saison in Gösselsdorf ist gestartet Gösselsdorf - In Gösselsdorf hat gestern Abend die Eröffnung der diesjährigen Bauernmarkt-Saison im Ort stattgefunden. Der Gösselsdorfer Bauernmarkt wird nun jeden Freitag ab 17 Uhr bis einschließlich 29. September stattfinden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (178 Wörter) #GOODNews © zVg

Am Bauernmarktgelände Gösselsdorf West gegenüber dem Campingplatz treffen sich seit gestern wieder jeden Freitag die Leute. Die Bauernmarkt-Saison im Ortsteil von Eberndorf hat nämlich am gestrigen Freitag um 17 Uhr begonnen. Ab nun wird jeden Freitag ab 17 Uhr bis Ende September ein Markt stattfinden. “Wie jedes Jahr erwartet die Besucher ein großes Angebot an regionalen Spezialitäten”, berichtet man in einer Aussendung. Der Gösselsdorfer Bauernmarkt dient jedenfalls nicht nur als Umschlagplatz für heimische Produkte, er ist auch ein wöchentlicher Treffpunkt für die Eberndorfer, Urlauber und generell die Südkärntner.

Zwei Verlosungen – ein voller Pass und ihr seid dabei

Auch dieses Jahr findet wieder eine Sammelpassaktion mit Verlosungen am 18. August und 29. September statt. Zu gewinnen gibt es dabei zahlreiche Geschenkkörbe. Pro 10 Euro am Markt bekommt man einen Stempel in den Pass, ist er voll, kann man ihn in die Sammelbox am Marktgelände werfen – und schon nimmt man an der Verlosung teil. Es können beliebig viele Pässe abgegeben werden, bei der Verlosung gilt jedoch Anwesenheitspflicht.