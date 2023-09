Netflix-Serie startet bald "Hilfe": Das sagt Arnold Schwarzen­egger über sein Sexleben Thal bei Graz / Kalifornien - Nicht mehr lange, dann kann man auf "Netflix" eine Doku-Serie über Arnold Schwarzenegger sehen. In einem Interview zur Serie lässt er jedenfalls auch Einblicke in sein Sexleben zu. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (136 Wörter) © BKA/ Andy Wenzel

Am 7. Juni startet die Miniserie über Arnold Schwarzenegger, den gebürtigen Steirer aus Thal bei Graz, wo es intime Einblicke geben soll, wie man verspricht. Kürzlich hat er auch ein Interview für das Magazin “Men’s Health” gehalten, wo der “Terminator” unter anderem über sein Sexleben mit Partnerin Heather (48 Jahre alt) ausgefragt wurde. Es ging um das “Codewort” beim Liebesspiel. Er selbst meinte nur, dass in seinem Alter Sex zu einem Wort mit vier Buchstaben werde: “Help” – zu deutsch: Hilfe.

Schwarzenegger auch in Action-Serie zu sehen

In der Serie “Arnold” geht es übrigens über den Weg Schwarzeneggers als Sportler bis hin zum Hollywoodstar und prominenten Politiker. Wenn man den gebürtigen Steirer aber auch abseits der Doku-Serie sehen will, gibt es in der Action-Serie “Frubar” dazu die Möglichkeit. Da spielt Schwarzenegger einen CIA-Agenten.