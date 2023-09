Eine Kärntner Polizistin in Wien Schwere Mobbing-Vorwürfe gegen Kollegen: Polizistin zieht vor Gericht Kärnten / Wien - Eine 23-jährige Polizistin aus Kärnten kämpft aktuell in Wien vor Gericht um fast 20.000 Euro Verdienstentgang und Schmerzensgeld, weil sie gemobbt worden sein soll. Zahlreiche sexistische Taten sollen sich ereignet haben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (218 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

So hätten ihr, wie sie selbst meint, Kollegen auf die Polizeiweste in Kondom geklebt und auch ihren Pulli mit obszönen Aufschriften beschmiert. Zudem hätte man ihr ein Unterwäsche-Bild von ihr zerrissen in den Postkasten gegeben. Darauf soll gestanden sein: “An deiner Stelle hätte ich mir schon längst die Kugel gegeben”, wie “heute.at” berichtet.

Mobbing hörte auch nach Versetzung nicht auf

Die junge Polizistin ist bereits seit Oktober im Krankenstand, sie konnte es nicht mehr ertragen, wieder auf eine Wiener Polizeiinspektion zurückzukehren. Auch ein psychiatrisches Gutachten bescheinigt sie als dienstunfähig. Die Probleme sollen übrigens zu jenem Zeitpunkt begonnen haben, als bekannt wurde, dass sie 2017 vergewaltigt wurde. Danach geschahen die eingangs erwähnten Dinge – so lange, bis die 23-Jährige die Situation nicht mehr ertragen konnte und auf eigenen Wunsch versetzt wurde. Das Mobbing hörte aber auch dort nicht auf.

Die 23-Jährige fordert 19.185 Euro

Sie selbst meint, dass sie unter falschen Vorwänden dienstunfähig geschrieben worden sei, weshalb sie nun die Finanzprokuratur auf 19.185 Euro verklagt. Unter anderem hätte man ihr ein Verhältnis mit einem Kollegen unterstellt, der sie vergewaltigt haben soll – was laut ihr nicht stimme. Am vergangenen Donnerstag war dann die Verhandlung, die vertagt wurde. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.