Elf Polizisten versehen dort ihren Dienst Nach Sanierung: Polizei­inspektion Wies wieder­eröffnet Wies - Freitagnachmittag, am 26. Mai, wurde die modernisierte Polizeiinspektion in Wies (Bezirk Deutschlandsberg) feierlich eröffnet. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (225 Wörter) V. l. n. r.: Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Landesrat Werner Amon, BMI-Abteilungsleiter Manfred Zirnsack, Bürgermeister der Marktgemeinde Wies Josef Waltl, Bezirkspolizeikommandant Helmut Zöhrer und Dienststellenleiter Thomas Golob. © LPD Stmk

Die Landespolizeidirektion Steiermark setzte in den letzten Jahren auf Modernisierung und Weiterentwicklung und unternahm in diesem Zusammenhang zahlreiche Investitionen rund um die Verbesserung der eigenen Infrastruktur. “Damit verbunden wurde auch das Ziel verfolgt, optimale Arbeitsbedingungen für die Bewältigung des täglichen Arbeitsalltages zu schaffen. Weitere Maßnahmen in diesem Bereich werden noch folgen”, erklärt Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Nun wurde die Polizeiinspektion Wies kernsaniert und neu eröffnet. Der

Altbestand saniert und umgebaut

“Das ursprüngliche Gebäude bestand bereits seit den 80er-Jahren und entsprach nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Polizeiberuf. Daher entschied sich der Dienstgeber im letzten Jahr, diese Dienststelle auf den neuesten Stand zu bringen”, betonte Ortner Im August 2022 starteten die Umbauarbeiten durch die Marktgemeinde Wies: Das gesamte Objekt wurde entkernt, ein Zubau errichtet und die Außenanlage neugestaltet. Bereits im März 2023 konnte der Vollbetrieb dann wieder aufgenommen werden.

Vielseitige Einsatzbereiche

Derzeit versehen neun Männer und zwei Frauen ihren Dienst auf der dortigen Polizeiinspektion und sind für ein Überwachungsgebiet von 121 Quadratkilometern zuständig. Dieses Gebiet umfasst Wies, St. Martin im Sulmtal und Pölfing-Brunn. Großes Augenmerkt wird hier vor allem in letzter Zeit auf den Motorrad- und Schwerverkehr entlang der Hauptverkehrsrouten gelegt. In der Gemeinde befinden sich auch besonders schützenswerte Infrastrukturen wie Asylunterkünfte, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Kasernen, Industriestandorte und Kinderbetreuungsstätten sowie Schulen.