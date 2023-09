Am 1. Juli "COPD-Challenge" führt Lungenkranke auf den Schlossberg Graz / Schlossberg - "Es geht aufwärts", ist das Motto der heurigen "COPD-Challenge", die österreichweit in drei Bundesländern über die Bühne geht. Der Auftakt findet am kommenden Donnerstag, 1. Juni, in Graz statt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) © Elisa Auer

Bei der Challenge werden Menschen mit “COPD”, Lungentransplantaten und anderen Atemwegserkrankungen aus ganz Österreich versuchen, die 260 Stufen vom Schlossbergplatz aus bis zum Uhrturm zu erklimmen. “Unser Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit für die Erkrankung COPD zu erreichen und zu zeigen, dass man mit regelmäßigem Training und entsprechender Motivation ein gutes Leben mit hoher Lebensqualität führen kann”, sagen die beiden Organisatoren Judith und Georg Illek von der Selbsthilfegruppe für COPD und Atemwegserkrankungen (kurz COPD-Austria).

800.000 Menschen betroffen

Die Schirmherrschaft für den Grazer Lauf hat Stadtrat Kurt Hohensinner übernommen. “Gerade bei Lungenerkrankungen sind Sport und Bewegung wichtige Schlüssel auf dem Weg zurück”, so Hohensinner. Rund 800.000 Menschen sind in Österreich betroffen. Die Veranstaltungsserie wird gemeinsam mit dem Österreichischen Verband der Herz- und Lungentransplantierten durchgeführt. Die weiteren Termine der heurigen “COPD-Challenge” finden finden am 29. September am Klangturm St. Pölten und am 15. November am Bergisel-Schanzenturm in Innsbruck statt.