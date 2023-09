"Tutto Gas" Party­stim­mung pur für junge Kärntner: Pfingst­wochen­ende am Strand von Lig­nano Kärnten/Lignano - Sommer, Sonne, Strand und Bier. - Eine Tradition, die nicht zu bremsen ist - Kärntner Jugend stürmt den italienischen Strand von Lignano für ein unvergessliches Feierwochenende. Zahlreiche Kärntner sind wieder übers Pfingstwochenende zum Spring Break in Lignano. Und sie geben "Tutto Gas". Gute Stimmung liegt in der Luft! von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (241 Wörter) © 5min.at

Es ist wieder soweit: Das Pfingstwochenende ist vor der Tür und für unzählige junge Kärntner gibt es nur ein Reiseziel – den Strand von Lignano. Jahr für Jahr pilgern sie in Scharen in den beliebten Ferienort, um die Partystimmung in vollen Zügen zu genießen.

Sonne, Meer und Auszeit

Die Tradition hat längst Kultstatus erreicht. Kaum sind die letzten Schultage vorbei, werden die Koffer gepackt und die Vorfreude steigt ins Unermessliche. Die Jugendlichen sehnen sich nach Sonne, Meer und einer Auszeit vom Alltag. Und wo könnte man das besser finden als an den wunderschönen Stränden von Lignano?

Energie spürbar

Schon bei der Ankunft ist die Energie förmlich spürbar. Die Straßen sind gefüllt mit aufgeregten Gruppen von Freunden, die sich auf das bevorstehende Abenteuer vorbereiten. Strandzelte und Sonnenschirme werden aufgebaut, während die Musik aus den mitgebrachten Boxen die Atmosphäre anheizt.

Riesige Partyzone

Tagsüber verwandelt sich der Strand von Lignano in eine riesige Partyzone. Doch erst, wenn die Sonne untergeht, erwacht Lignano so richtig zum Leben. Die Bars und Clubs entlang der Strandpromenade öffnen ihre Pforten und der Sound der Musik dringt bis ans Meer. Die Jugendlichen feiern ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden.

Polizei und Rettungskräfte

Natürlich hat Sicherheit die oberste Priorität. Polizei und Rettungskräfte sind verstärkt im Einsatz, um für das Wohlergehen der Feiernden zu sorgen.