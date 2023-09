59-jähriger Mann Schwerer Hängegleiterunfall in Greifenburg: Pilot schwer verletzt Greifenburg - Heute Nachmittag, den 27. Mai 2023, ereignete sich in Greifenburg ein schwerer Hängegleiterunfall, bei dem ein 59-jähriger Mann verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) © 5min.at

Beim Anflug zum Landeplatz Flieger Camp in Rasdorf, Gemeinde Greifenburg, befand sich der 59-Jährige in einer zu hohen Flughöhe, um sicher landen zu können. Er befand sich ungefähr auf 5 Meter Höhe. Der 59-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer.

Schwer verletzt

Der Aufprall war so heftig, dass der Mann in einer Höhe von etwa fünf Metern zu Boden stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt gebracht.