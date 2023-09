Unfall Motorradkollision auf L713: Zwei Fahrer im Krankenhaus Dietmannsdorf bei Trieben - Zwei Motorradfahrer prallten Samstagnachmittag, 27. Mai 2023, gegen ein entgegenkommendes Auto. Die beiden Männer wurden unbestimmten Grades verletzt. Der Auto-Lenker blieb unverletzt. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) © ÖRK / Rotes Kreuz Steiermark / Christoph Graif

Die beiden Motorradfahrer (54 und 56 Jahre alt) stammen aus dem Bezirk Lilienfeld (NÖ). Sie fuhren auf der L713 in Fahrtrichtung Admont und kamen aus bisher noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierten sie mit dem entgegenkommenden Pkw eines 26-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit an der Glan (KÄ).

Verletzt und Anzeige

Die beiden Motorradfahrer wurden in das Landeskrankenhaus Rottenmann eingeliefert. Der 26-Jährige wird wegen des fehlenden Führerscheines an die Bezirkshauptmannschaft Liezen angezeigt werden, weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang sind notwendig.