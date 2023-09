Unter den Top 10 Voting: DJ Churcher aus Villach erobert die Bühne des Electric Love Festivals Villach - Johannes Kircher, besser bekannt als DJ Churcher, steht vor dem bedeutendsten Moment seiner musikalischen Karriere. Seit sechs Jahren ist er bereits als DJ aktiv und hat sich einen Namen in der lokalen Musikszene gemacht. Doch nun hat er es in die Top 10 des hoch angesehenen Electric Love Festival DJ Contests geschafft, der Bewerber aus ganz Europa vereint. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (187 Wörter) © Nicolas Zangerle

Von Maturabällen in Kärntner Schulen bis hin zur renommierten G2 Club Diskothek in Lieserbrücke und dem aufstrebenden Slide and Ride Festival hat DJ Churcher zahlreiche Erfolge vorzuweisen. Jetzt ist er unter den Top 10 beim hoch angesehenen Electric Love Festival DJ Contests.

Einmalige Chance

Die Gewinner erhalten die einmalige Chance, beim renommierten Festival am Salzburgring aufzutreten – eine Gelegenheit, die für DJ Churcher den immensen Sprung in seiner Karriere bedeuten könnte. Durch ein beeindruckendes Video, in dem er seine einzigartige Musik und sein Talent präsentiert, hat er es bereits ins Finale geschafft. Hier kannst du dir das Video ansehen:

Das Publikum entscheidet

Doch nun liegt DJ Churchers Schicksal in den Händen des Publikums. Ein Zuschauervoting entscheidet, wer letztendlich den begehrten DJ Contest gewinnt. Jede einzelne Stimme zählt und kann den Unterschied machen. DJ Churcher hofft auf die Unterstützung seiner Fans, seiner Gemeinde und aller Musikbegeisterten. Mit dem Voting haben sie die Möglichkeit, einen regionalen Künstler aus Villach auf seinem Weg zum Ruhm zu unterstützen. Hier kommst du zum Voting.