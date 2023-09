Together Point Spittal Nach verheerendem Wohnungs­brand in Gmünd: Jetzt werden Spenden gesammelt Gmünd - Eine junge Familie mit zwei Kindern steht vor den Trümmern ihres Lebens. Am vergangenen Sonntag ereignete sich in der Riesertratte in Gmünd ein verheerender Wohnungsbrand, bei dem sie alles verloren haben. Doch die Gemeinschaft lässt sie nicht alleine: Seit einigen Tagen steht eine Spendenbox im Bioladen neben der Apotheke in Gmünd, um Unterstützung für die Familie zu sammeln. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (262 Wörter) © FF Gmünd in Kärnten

Der Brand brach am Sonntagnachmittag, dem 21. Mai 2023, in einem Mehrparteienhaus in der Riesertratte aus. Sofort eilten die Freiwilligen Feuerwehren Großhattenberg, Trebesing und Gmünd mit insgesamt 45 Einsatzkräften zum Ort des Geschehens – wir haben berichtet. Glücklicherweise konnte die Erstmeldung über eine vermutlich eingeschlossene Person schnell entkräftet werden. Die Florianis gaben Entwarnung: “Es stellte sich schnell heraus, dass keine Personen gefährdet waren.”

Spendenbox wurde aufgestellt

Dennoch bleibt die Familie mit zwei Kindern nun ohne Obdach und ohne ihre Habe zurück. In dieser schwierigen Situation ruft die Gmünder Gemeinschaft zur Hilfe auf. Der Bioladen in Gmünd hat eine Spendenbox aufgestellt, in die Mitbürgerinnen und Mitbürger ihre Unterstützung für die Familie entrichten können. Es geht darum, gemeinsam Großes zu tun und den Betroffenen in dieser schweren Zeit beizustehen.

Solidarität und Mitmenschlichkeit

Die Spendenaktion ist ein Zeichen der Solidarität und Mitmenschlichkeit, das die Verbundenheit in der Gmünder Gemeinschaft verdeutlicht. Jeder Euro zählt, um der Familie dabei zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen und ein neues Zuhause aufzubauen. “Gemeinsam können wir GROẞES tun!”, wird in der Facebook-Gruppe “Together Point Spittal an der Drau” geschrieben.

Auch Spendenkonto wurde eingerichtet

Auch wurde ein Spendenkonto für die Familie eingerichtet. Der Bruder der Frau, die mit ihrer Familie alles verloren hat, bittet dabei um Spenden. Viele hätten ihn in den vergangenen Tagen gefragt, wie und wo man spenden könne. Daher hat er das Konto eingerichtet, um ziel- und treffsicher auch der Familie helfen zu können.