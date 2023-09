Wetterprognose

Am Pfingstsonntag: Sonne, Wolken und gelegentliche Regenschauer

Steiermark - "Am Pfingstsonntag erwartet uns am Vormittag hauptsächlich sonniges Wetter, wobei es anfangs sogar strahlend sonnig sein wird", so die Experten der GeoSphere Austria.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (77 Wörter)