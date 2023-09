Drei Feuerwehren im Einsatz Feuerwehr­großeinsatz in Villach: Brand in Mehr­parteienhaus Villach - Gestern Abend wurden gleich drei Villacher Feuerwehren zu einem Brandeinsatz gerufen. In einem Einfamilienhaus war ein Brand ausgebrochen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © KK / Leser

Die Feuerwehren Perau, Tschinowitsch-Turdanitsch und die Hauptfeuerwache Villach wurden gestern Abend noch zu einem Brandeinsatz alarmiert. In einem Einfamilienhaus war gegen 21.40 Uhr ein Brand ausgebrochen, wie die Freiwillige Feuerwehr Perau und die Hauptfeuerwache Villach berichten. Mehrere Lithium-Ionen-Akkus sind dort in einem Keller in Brand geraten. Durch die Zusammenarbeit der drei Feuerwehren konnte der Brand jedoch recht schnell gelöscht und die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Personen waren nicht in Gefahr. Der Feuerwehreinsatz dauerte knapp eineinhalb Stunden.