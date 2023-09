Gestern Abend in einem Lokal Polizei wird in Innenstadt gerufen - plötzlich zieht eine Frau ihre Hose runter Villach - In einem Villacher Innenstadtlokal ging es kurz vor Mitternacht so richtig zur Sache. Erst attackierte eine 33-Jährige ihren Bekannten mit einem Stuhl und biss ihn, später - als die Polizei schon vor Ort war - entblößte sie ihr Hinterteil vor den Gästen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (79 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Gestern Abend, am 27. Mai kurz vor Mitternacht, schlug eine 33-jährige Villacherin in einem Villacher Innenstadtlokal aus derzeit unbekannten Gründen auf einen 44-jährigen Bekannten mit einem Stuhl ein. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Bei der anschließenden Rangelei biss sie ihm auch noch in den Oberarm. Als die Polizei eintraf und den Sachverhalt aufnahm, entblößte sie noch ihr Hinterteil und beschimpfte weitere Personen im Lokal. Sie wird nun wegen Körperverletzung und Ordnungsstörung angezeigt.