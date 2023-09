Vorletzter Spieltag Kampf um Europa-Quali: Austria will heute in Salzburg bestehen Klagenfurt / Salzburg - Der SK Austria Klagenfurt ist heute ab 17 Uhr in der vorletzten Runde der diesjährigen Bundesliga-Saison in Salzburg beim Meister zu Gast. Für die Klagenfurter geht es noch um richtig viel. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (141 Wörter) SYMBOLFOTO © Austria Klagenfurt / Kuess

Während die “Bullen” aus Salzburg bereits fix Meister sind, geht es für den SK Austria Klagenfurt noch um einen Platz “in Europa”. Aktuell liegt man nur zwei bzw. drei Punkte hinter den beiden Wiener Clubs, die auf Platz 4 und 5 liegen. Schafft man es noch auf Platz 4, könnte man sich direkt in die Qualifikation für die Conference League spielen. Wird man Fünfter würde man in einem ligainternen Play-Off mit einer Mannschaft aus der Qualigruppe um einen Platz in der Conference-League-Qualifikation spielen.

In letzter Runde gegen Rapid

Bleibt man allerdings auf Platz 6, würde man leer ausgehen. Die abschließenden zwei Runden – zum Abschluss geht es dann gegen Rapid möglicherweise im direkten Duell um einen der beiden Plätze – werden also durchaus spannend. Nun muss man heute allerdings erst gegen den unangefochtenen Meister bestehen.