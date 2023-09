2:0-Sieg Hartberg schießt Ried in zweite Liga Hartberg - Der TSV Hartberg konnte gestern Abend gegen den SV Ried einen verdienten 2:0-Sieg einfahren. Damit schießt man die Oberösterreicher nicht nur in die zweite Liga, man hat auch weiterhin die Chance auf das ligainterne Play-Off um einen Platz "in" Europa. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Für den SV Ried ist es gestern in Hartberg um sehr viel gegangen, schlussendlich blieb man allerdings auch vieles schuldig. Daher verlor man verdient, womit die Oberösterreicher nächste Saison in der zweiten Liga spielen müssen. Der TSV Hartberg dagegen hat sich mit diesem 2:0-Sieg ein Endspiel um den zweiten Platz in der Quali-Gruppe der österreichischen Bundesliga erspielt. Möglich gemacht hat das auch der SCR Altach, der sich mit einem Punkt gegen Austria Lustenau von allen Abstiegssorgen befreit hat.

Direktes Duell um Platz 2

In Hartberg dauerte es allerdings 65 Minuten, ehe die Heimmannschaft in Führung ging. Providence schoss für die Steirer ein. Nur knapp elf Minuten später entschied dann Avdijaj die Partie endgültig zugunsten der Hartberger (76. Minute). Vor dem letzten Spieltag liegt der TSV Hartberg damit zwei Punkte hinter Austria Lustenau auf Platz 3 der Quali-Gruppe. Am Freitag trifft man dann im direkten Duell auf die Vorarlberger und kann sich mit einem Sieg ins Play-Off um einen Platz in der Quali für die Conference League spielen.