In die Bundesliga

Da waren's nur noch zwei: GAK und Blau-Weiß Linz kämpfen um Aufstieg

Graz / Linz - Der letzte Spieltag verspricht in der zweiten österreichischen Fußball-Liga noch einmal so richtig spannend zu werden. Viele Grazer werden mitfiebern, wenn der GAK im Ländle um den Aufstieg ins Fußball-Oberhaus kämpft. Man hat alles selbst in der Hand.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (144 Wörter)