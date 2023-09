Nach Sieg gegen Wattens WAC geht als Führender der Quali-Gruppe in letzte Runde Wolfsberg - 2:0 für den WAC hieß es am Ende gestern im Lavanttal. Die Kärntner konnten die WSG Tirol auf Distanz halten und sicherten sich so die Chance aufs Play-Off für einen internationalen Startplatz im kommenden Jahr. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (141 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Nachdem die Saison für den WAC lange eher schwierig war und man zwischendurch sogar gegen den Abstieg gekämpft hat, hat man mittlerweile alle Abstiegssorgen abgelegt. Ganz im Gegenteil: In der letzten Runde der Quali-Gruppe spielt man sogar um den Sieg in der unteren Gruppe der Bundesliga. Jedenfalls schon fix dabei ist man im anschließenden Play-Off um die europäischen Plätze. Mit Grund dafür war auch ein 2:0-Sieg gestern Abend gegen die WSG Tirol.

Am Freitag geht’s um Platz 1

Bereits in der ersten Halbzeit machten die Lavanttaler dabei alles klar. Ein Doppelpack von Thierno Ballo (33. und 42. Minute) war es, der dem WAC zum Sieg über den Tiroler Konkurrenten um die Chance, um die europäischen Plätze mitzuspielen, verhalf. Damit spielt der WAC am kommenden Freitag noch gegen Fix-Absteiger Ried um den ersten Platz in der Quali-Gruppe.