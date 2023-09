In Meiselding Stromausfall: Hunderte Haushalte rund um Meiselding betroffen Meiselding - Heute Vormittag ist in hunderten Haushalten in und rund um Meiselding der Strom ausgefallen. Man arbeitet aktuell an der Behebung. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Aus derzeit noch unbekannten Gründen ist in knapp 700 Haushalten in Meiselding und Umgebung heute Vormittag der Strom ausgefallen. Wie Robert Schmaranz von der “Kärnten Netz GmbH” gegenüber 5 Minuten allerdings meint, arbeite man derzeit unter Hochdruck an der Lösung des Problems. Momentan seien noch 400 Haushalte betroffen, die man allerdings, so hofft man, in 15 Minuten wieder ans Netz bringen kann. “Wegen der Ursache müssen wir noch schauen, jetzt ist erst einmal wichtig, alle Haushalte wieder mit Strom zu versorgen”, berichtet Schmaranz abschließend.